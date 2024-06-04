Генерал-лейтенант заявил, что в этом году не смог лично посетить "Арсенал", потому что был на задании. Однако показал книги, которые прочитает. Некоторые – даже с автографами авторов.

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Какие книги прочитает Буданов

Несмотря на войну и постоянную опасность российских атак, очереди желающих попасть на книжный фестиваль растянулись на сотни метров. Украинцы в очередной раз демонстрируют, что нация, которая любит и читает книги, – всегда будет побеждать врага, который зомбирован путинским телевизором,

– сказал глава разведки.

Он показал фото, на которых видно, что в библиотеку Кирилла Буданова пополнили книги:

"Черный лис" Андрея Кокотюхи;

"Рыцарь свободы" Джохара Дудаева;

"Анатомия ненависти. Путин и Украина" Сергея Руденко;

"Евгений Коновалец" Александра Кучерука, Юрия Черченко, Михаила Ковальчука;

"Мы были солдатами... и молодыми" Гаролда Г. Мур, Джозефа Л. Гэллоуэй;

"На черноморской волне. 33 века копаного моря" Антона Санченко;

"Голодомор. История неосознанной травмы" Виталия Огиенко.

Книги Кирилла Буданова / Фото из фейсбука разведчика

Также возле книг лежало двухтомное "Реймское Евангелие" – памятник Украины-Руси.

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Россия атаковала типографию в Харькове

Российские оккупанты утром 23 мая атаковали типографию Factor Group of companies – крупнейшую издательскую группу компаний Украины. Россия нанесла типографии ущерб на ориентировочно 6 миллионов евро.

Владелец группы компаний "Фактор" Сергей Политучий рассказал, что совокупная мощность типографий Украины уменьшится не менее чем на 30 – 40%.

К сожалению, во время атаки в типографии находились люди. Оккупанты убили 7 работников. От рук России погибли печатник-теснитель Татьяна Храпина, машинист приклеивающей машины Роман Строгий, брошюровщики Светлана Рыженко и Дмитрий Шило, машинисты швейных машин и автоматов Ольга Курасова и Елена Нинадовская, машинист комплектовочной машины Анна Минаева. Они отдали типографии 15 – 25 лет жизни.

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