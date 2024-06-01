"Книжный БПЛА" – совместная инициатива журналистов сайта 24 Канала и студентов факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. Что можно купить, как и для кого собирают средства – читайте дальше.

Интересно Минобразования Украины утвердило требования к е-приложениям к учебникам

Как приобрести уникальную книгу

На книжном аукционе можно приобрести уникальные книги. Такими их делают автографы известных людей или, собственно, авторов. Например, уже проданы книги Иллариона Павлюка "Белый пепел" и Анастасии Левковой "За перекопом есть земля" с автографами авторов, сборник стихов Василия Стуса с пожеланиями от его сестры Марии, а также книга Сергея Громенко "Почему Украина выигрывает?" с автографами бойцов подразделения ССО "Рейнджер".

Сейчас у каждого желающего есть возможность приобрести:

"Ты не узнаешь меня" Полины Кулаковой с автографом автора;

"Тигроловы" Ивана Багряного с автографом культурного проекта "МУР";

"Война за реальность" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с автографом чиновника.

Купить книгу просто – стоит только сделать ставку в комментариях к сообщению в инстаграме. Условие – ваша ставка должна быть минимум на 50 гривен больше предыдущей. В день завершения торгов человек, который сделал самую высокую ставку, может получить книгу после перевода указанной суммы на банку.

Интересно! Организаторы подготовили уже несколько десятков лотов. Поэтому чтобы не пропустить самые интересные из них – подписывайтесь на страницу аукциона в инстаграме.

Как принять участие в благотворительной лотерее

До 10 июня также продолжается благотворительная лотерея, в которой разыгрывают 2 приза – книгу Иллариона Павлюка "Я вижу, вас интересует тьма" и фирменную футболку от "Издательства Старого Льва".

Стать участником лотереи можно за донат в размере 30 гривен – именно такая цена одного лотерейного билета. После того как вы прислали деньги на банку, пришлите скрин в сообщение на странице аукциона и получите номер. Два рандомные номера выберет генератор чисел 10 июня.

Для каких бригад собирают средства

Основной целью организаторов является сбор средств на поддержку бригад, где сейчас проходят службу студенты и выпускники факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В частности, речь идет о 47 ОМБр "Магура", 103 и 125 бригады ТрО и другие.

Все средства будут направлены на те направления, в которых у бригад есть запросы, а отчет за потраченные средства будет опубликован на странице аукциона.

Не забывайте поддерживать Силы обороны, в том числе и финансово. Благодаря инициативе "Книжный БПЛА" у вас есть возможность не только помочь армии, но и пополнить свою коллекцию книг уникальным экземпляром.