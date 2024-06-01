"Книжный БПЛА" – совместная инициатива журналистов сайта 24 Канала и студентов факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. Что можно купить, как и для кого собирают средства – читайте дальше.
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Как приобрести уникальную книгу
На книжном аукционе можно приобрести уникальные книги. Такими их делают автографы известных людей или, собственно, авторов. Например, уже проданы книги Иллариона Павлюка "Белый пепел" и Анастасии Левковой "За перекопом есть земля" с автографами авторов, сборник стихов Василия Стуса с пожеланиями от его сестры Марии, а также книга Сергея Громенко "Почему Украина выигрывает?" с автографами бойцов подразделения ССО "Рейнджер".
Сейчас у каждого желающего есть возможность приобрести:
- "Ты не узнаешь меня" Полины Кулаковой с автографом автора;
- "Тигроловы" Ивана Багряного с автографом культурного проекта "МУР";
- "Война за реальность" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с автографом чиновника.
Купить книгу просто – стоит только сделать ставку в комментариях к сообщению в инстаграме. Условие – ваша ставка должна быть минимум на 50 гривен больше предыдущей. В день завершения торгов человек, который сделал самую высокую ставку, может получить книгу после перевода указанной суммы на банку.
Как принять участие в благотворительной лотерее
До 10 июня также продолжается благотворительная лотерея, в которой разыгрывают 2 приза – книгу Иллариона Павлюка "Я вижу, вас интересует тьма" и фирменную футболку от "Издательства Старого Льва".
Стать участником лотереи можно за донат в размере 30 гривен – именно такая цена одного лотерейного билета. После того как вы прислали деньги на банку, пришлите скрин в сообщение на странице аукциона и получите номер. Два рандомные номера выберет генератор чисел 10 июня.
Для каких бригад собирают средства
Основной целью организаторов является сбор средств на поддержку бригад, где сейчас проходят службу студенты и выпускники факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.
В частности, речь идет о 47 ОМБр "Магура", 103 и 125 бригады ТрО и другие.
Все средства будут направлены на те направления, в которых у бригад есть запросы, а отчет за потраченные средства будет опубликован на странице аукциона.