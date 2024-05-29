Теперь е-приложения должны обеспечивать доступность контента онлайн и офлайн с возможностью его полной или частичной загрузки на устройство пользователя и работы без дальнейшего доступа к сети Интернет. Исключение – контент, который содержится на внешних ресурсах по ссылкам в е-приложении.

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Минобразования утвердило требования к е-приложениям к учебникам

Также теперь е-приложения к учебникам должны отвечать таким требованиям как:

возможность просмотра видео, изображений и прослушивания аудиофайлов без необходимости установки дополнительных плагинов (приложений);

возможность доступа к контенту на устройствах, работающих под управлением всех распространенных операционных систем Windows, Android, iOS, ChromeOS и т.д. с помощью браузера или другого бесплатного клиента;

доступность содержимого и интерактивных функций через веб-доступ в бесплатном браузере;

адаптация содержимого и интерфейса к размеру и разрешению экрана устройства;

хранение учетных данных в хранилище, что имеет сертификат КСЗИ, на серверах, расположенных в Украине.

Выполнение этих требований должно обеспечить качественный дополнительный учебный контент для соискателей образования.

Е-приложения станут ценным дополнением к школьным учебникам, усилив их содержательные и функциональные возможности с помощью современных технологий. Это будет способствовать более качественному усвоению материала и совершенствованию образовательного процесса в целом,

– отметили в МОН.