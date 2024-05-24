Враг нанес удар тремя ракетами С-300, в результате чего начался масштабный пожар площадью около 500 квадратных метров.
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Удар по типографии
Этот удар в очередной раз показывает, что российские войска целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру.
Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни,
– написал Владимир Зеленский.
Президент добавил, что россияне убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.
Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно – решимость мировых лидеров. Достаточная решимость,
– добавил глава государства.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что наше государство нуждается в средствах противовоздушной обороны и дальнобойного оружия для военных.
Пришлось применять ДНК-экспертизу
Руководитель следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что правоохранителям приходится применять ДНК-лабораторию, чтобы опознать тела.
Пятеро женщин и двое мужчин – каждый из них просто делал свое дело. В этой типографии изготавливали книги для детей, журналы, школьные дневники, газеты и многое другое. Теперь такого предприятия в Харькове нет,
– написал он.
По словам Болвинова, враг бил из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты.
Больше о российском обстреле
- Российские войска нанесли удар по типографии "Фактор-Друк", который является одним из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. Там печатаются не только книги издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств.
- ГСЧС опубликовала фото последствий российского обстрела. На кадрах можно увидеть, что осталось от помещения.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на террористический удар оккупантов. Он связал эти разрушения с нехваткой систем ПВО.