Генерал-лейтенант заявив, що цього року не зміг особисто відвідати "Арсенал", бо був на завданні. Проте показав книги, які прочитає. Деякі – навіть з автографами авторів.
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Які книги прочитає Буданов
Попри війну і постійну небезпеку російських атак, черги охочих потрапити на книжковий фестиваль розтягнулися на сотні метрів. Українці вкотре демонструють, що нація, яка любить та читає книги, – завжди перемагатиме ворога, який зомбований путінським телевізором,
– сказав глава розвідки.
Він показав фото, на яких видно, що у бібліотеку Кирила Буданова поповнили книги:
- "Чорний лис" Андрія Кокотюхи;
- "Лицар свободи" Джохара Дудаєва;
- "Анатомія ненависті. Путін і Україна" Сергія Руденка;
- "Євген Коновалець" Олександра Кучерука, Юрія Черченка, Михайла Ковальчука;
- "Ми були солдатами… і молодими" Гаролда Ґ. Мур, Джозефа Л. Ґелловей;
- "На чорноморській хвилі. 33 століття копаного моря" Антона Санченка;
- "Голодомор. Історія неусвідомленої травми" Віталія Огієнка.
Книги Кирила Буданова / Фото з фейсбуку розвідника
Також біля книг лежало двотомне "Реймське Євангеліє" – пам'ятка України-Руси.
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Росія атакувала друкарню в Харкові
- Російські окупанти вранці 23 травня атакували друкарню Factor Group of companies – найбільшу видавничу групу компаній України. Росія завдала друкарні збитків на орієнтовно 6 мільйонів євро.
- Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий розповів, що сукупна потужність друкарень України зменшиться не менш ніж на 30 – 40%.
- На жаль, під час атаки в друкарні перебували люди. Окупанти вбили 7 працівників. Від рук Росії загинули друкар-теснильник Тетяна Храпіна, машиніст приклеювальної машини Роман Строгий, брошуровальники Світлана Риженко та Дмитро Шило, машиністи швацьких машин і автоматів Ольга Курасова та Олена Нінадовська, машиніст комплектувальної машини Ганна Минаєва. Вони віддали друкарні 15 – 25 років життя.
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- У приміщенні згоріло орієнтовно 50 тисяч книг. Саме обгорілі книги на "Книжковому арсеналі" представили на експозиції "Книги знищені Росією".