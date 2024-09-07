В начале августа глава ГУР говорил, что в течение ближайших двух месяцев российское наступление пойдет на спад. Теперь Сергей Жадан в разговоре на "Радио Хартия" спросил, не изменилось ли мнение главного разведчика страны.

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Прекратил ли наступать враг

Мы говорили прямо и откровенно, что натиск россиян будет максимальным до августа. Мы всегда это говорили. В августе будут пересмотрены планы – наступление или немного продолжится, или будет приостановлено. Но в августе произошло несколько других событий, и россияне вместе с тем в принципе прекратили наступление почти на всех участках, кроме направления главного удара. У них уже обратная логика начинает работать – любой ценой показать, что они достигают своей цели, несмотря ни на что, поэтому туда брошено все, что есть,

– объяснил Буданов.

Глава разведки подчеркнул, что обычно все происходит прогнозируемо, будто по алгоритму. "Черные лебеди" или форс-мажорные события бывают крайне редко, просто люди мало знают об этом. Подавляющее большинство живет по линейному времени, где есть секунды, минуты и тому подобное. Но есть и те, кто живет по событийному времени, – тому, где не важно, сколько займет движение из точки А в точку Б. Именно тогда и становятся заметными алгоритмы, по которым развиваются события.

По мнению Буданова, если россияне в своих пабликах обещают проводить зимнюю кампанию, это означает, что летняя подошла к концу. К тому же зимой россияне не так сильно любят воевать. В это время к обычным проблемам добавляются еще и суровые погодные условия.

"Но это не говорит о том, что они зимой оставят попытки какого-то давления на нас", – подытожил глава ГУР.

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