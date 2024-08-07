Как констатировал чиновник, практика десятилетней войны показала, что наступательный потенциал любой стороны не выдерживает более двух месяцев.
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В ожидании спада наступления россиян
Буданов отметил, что нынешние наступательные операции российских оккупантов приближаются к трем месяцам. Соответственно, в ближайшей перспективе следует ожидать уменьшения их интенсивности.
От полутора до двух месяцев основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. Мы к этому готовимся,
– отметил глава Главного управления разведки.
По словам генерал-лейтенанта, дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от украинской стороны. Он задал риторический вопрос относительно того, удастся ли реализовать стратегию действий на опережение.
Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет пять месяцев и все снова повторится? Или будем действовать на опережение?
Сейчас самая ожесточенная ситуация на Покровском направлении Донецкой области. Генштаб 7 августа информировал, что за сутки противник совершил 42 штурмовые действия в районах Воздвиженки, Новоалександровки и других населенных пунктов.
Собственно, наибольшая активность россиян наблюдалась вблизи Ивановки и Желанного на соответствующем участке фронта. Кроме того, на Северском направлении произошло 21 боестолкновение, а на Торецком – 18.
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Также заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказывал на днях, что оккупанты, хоть не имеют существенных успехов на Харьковском направлении, однако ежедневно пытаются прорвать оборону украинских воинов.
По его словам, у противника, к сожалению, не наблюдается снарядный голод, поэтому и он не жалеет боеприпасов. В то же время захватчики широко применяют сбросы с дронов, что тоже существенно влияет на логистику, эвакуацию и обеспечение передовых позиций Сил обороны Украины.