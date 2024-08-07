Як констатував посадовець, практика десятирічної війни засвідчила, що наступальний потенціал будь-якої сторони не витримує більш як два місяці.
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В очікуванні спаду наступу росіян
Буданов наголосив, що теперішні наступальні операції російських окупантів наближаються до трьох місяців. Відповідно, у найближчій перспективі варто очікувати на зменшення їхньої інтенсивності.
Від півтора до двох місяців основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. Ми до цього готуємось,
– зазначив очільник Головного управління розвідки.
За словами генерал-лейтенанта, подальша ситуація буде залежати, зокрема, від української сторони. Він поставив риторичне запитання стосовно того, чи вдасться реалізувати стратегію дій на випередження.
Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде п'ять місяців і все знову повториться? Чи будемо діяти на випередження?
Наразі найзапеклішою є ситуація на Покровському напрямку Донецької області. Генштаб 7 серпня інформував, що за добу противник здійснив 42 штурмові дії в районах Воздвиженки, Новоолександрівки та інших населених пунктів.
Власне, найбільша активність росіян спостерігалася поблизу Іванівки та Желанного на відповідній ділянці фронту. Крім того, на Сіверському напрямку відбулося 21 боєзіткнення, а на Торецькому – 18.
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Також заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповідав цими днями, що окупанти, хоч не мають суттєвих успіхів на Харківському напрямку, проте щоденно намагаються прорвати оборону українських воїнів.
За його словами, у противника, на жаль, не спостерігається снарядний голод, тому й він не шкодує боєприпасів. Водночас загарбники широко застосовують скиди з дронів, що теж суттєво впливає на логістику, евакуацію та забезпечення передових позицій Сил оборони України.