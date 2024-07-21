Президент підтвердив, що ворог розпочав прорив у бік Харкова, однак українським військовим вдалось його вчасно зупинити. Володимир Зеленський переконаний, що наступ загарбників не увінчався успіхом.

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Зеленський про наступ Росії на Харківщині

Глава нашої держави констатував, що в Харкові живе близько 1,5 мільйона людей. І через близькість до Росії мегаполіс зазнає постійних обстрілів з боку окупантів, зокрема артилерійських.

Росія дійсно почала прорив на Харків. Її ціллю була окупація міста, в якому живе 1,5 мільйона людей… Але ми зупинили цей наступ. Їхній (росіян – 24 Канал) наступ провалився. І це факт. Їхня максимальна точка заглиблення – 10 кілометрів,

– зазначив Зеленський.

Президент акцентував, що противник втратив близько 20 тисяч людей, намагаючись здійснити прорив у бік Харкова. Зрештою, йому вдалось захопити населені пункти лише в сірій зоні – звідки евакуювали людей через постійні атаки.

Я не бачу успіхи в цій операції (наступальній операції Росії на Харківщині – 24 Канал). І коли в нас будуть укомплектовані резерви, відновимо положення,

– сказав глава держави.

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Раніше речник ГУР Андрій Юсов говорив, що своїми діями на Харківщині та Сумщині окупанти насправді мають намір змусити України перекинути резерви зі Донецької та Луганської областей. За його словами, саме ці регіони залишаються ключовою ціллю росіян.