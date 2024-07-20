Командир підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів в ефірі телемарафону, що вороги, хоч і активні, проте забиті в землю, в бліндажі. Адже наші військові не дають окупантам розгорнутись, вражають їхню техніку, броню, танки, артилерію, пише 24 Канал.

Дивіться також Ситуація стабілізована, але надлюдськими зусиллями, – офіцер ЗСУ про бої на Харківщині

Що кажуть військові про Харківщину

Микола Волохов розповів, що ворог не слабкий – він продовжує давити, штурмувати позиції наших військ, шукає вразливі місця, проте наразі не знаходить їх.

Загалом ситуація залишається складною і напруженою. Ми маємо інформацію, що ворог концентрує сили й, складно сказати коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед, тому що техніка і війська концентруються,

– заявив командир підрозділу "Терра".

Військовий додав, що російська армія більша, проте наші військові тримаються з допомогою інновацій, технологій та ініціативності.

До речі, Росія почала наступ на Харківську область 10 травня 2024 року. З того часу вороги окупували 10 населених пунктів уздовж кордону. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що Кремлю вдалось змусити українські війська розтягнути свої сили.

Варто згадати, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що може бути наступ на Півночі. Проте Володимир Зеленський сказав, що генерала Буданова неправильно зрозуміли.