Російські окупаційні війська почали наступ на Харківську область 10 травня. Тоді їм удалося просунутися і захопити 10 населених пунктів уздовж кордону.

Читайте також Ворог поспішав, – військовий експерт сказав, чому росіяни завчасно пішли у наступ

Чого досягли росіяни на Харківщині

Про бої на Харківщині розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін

На Харківщині насправді відбулася наступна річ. Уже не вперше плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися. Треба теж тверезо дивитись і усвідомлювати, що частково все ж таки своїх цілей вони досягли – змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи, витратити ресурси. Проте, навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали,

– наголосив Жорін.

Наразі росіяни намагаються знайти нові підрозділи, для того, аби спробувати далі хоч якось відновити просування. За словами Жоріна, це буде стосуватись і ділянки вздовж кордону, і вздовж Луганської області.

Вони дійсно хотіли розтягнути нам лінію фронту, розтягнути наші підрозділи, ресурси і резерви, які в нас є, і наблизитись до Харкова для того, щоби можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення та створювати для себе умови для подальшого просування,

– пояснив військовий плани росіян.

Також росіяни планували почати рух зі сторони Луганської області, протиснувши лінію оборони і з цього боку теж наближатися до Харкова.