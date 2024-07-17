Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив військовий експерт Владислав Селезньов, зазначивши, що росіяни повторюють свої помилки. Не маючи потрібних сил, щоб одночасно атакувати території в Харківській та Сумській областях, росіяни пішли в наступ. Їх спроба створити так звану санітарну зону на півночі Харківщини була провалена.

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Путінська армія поспішила

Зараз російські генерали часто змушені ухвалювати військове рішення, перебуваючи під тиском політичних. Селезньов нагадав заяву диктатора Путіна, який прагнув створити санітарну зону вздовж всього прикордоння України та Росії за рахунок українських територій. Саме задля реалізації цієї мети його армія перейшла завчасно в наступ.

"На Харківщині ворог зазнав значних втрат і в техніці, і в живій силі, але не спромігся навіть просунутися далі, ніж на 8 кілометрів, а подекуди змушений відступати під тиском української артилерії. Ворог поспішав. Він мав невеличке вікно можливостей, яке було пов'язане з тим, що Україна тривалий час не могла отримати транш в розмірі 60 мільярдів доларів від США. Але ворог не встиг", – озвучив Селезньов.

Ефективно спрацював Генштаб України

Селезньов наголосив, що у цій ситуації з наступом ворога на Харківщині ефективно спрацював український Генштаб, вчасно перекинувши додатковий резерв на визначену ділянку фронту. Крім того, фортифікації відпрацювали свою місію. Ворог зупинився фактично на межі 1-ї лінії оборони та захисних споруд на Харківщині. Виконані вчасно заходи дозволили Україні стабілізувати на початовому етапі ситуацію, зараз ЗСУ відтісняє ворожі сили за межі держкордону.

Попереду багато завдань й потрібно чимало ресурсу для їхньої реалізації. Ворог продовжує накопичувати ресурси, зокрема на території Бєлгородської області, щоб знову кидати їх в пекло війни. Українська армія перебуває в стратегічній обороні, руйнує військовий ворожий потенціал,

– підсумував військовий експерт.