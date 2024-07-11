Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни на Харківщині потрапили у так званий "ресурсний капкан". У них було завдання – "розбурхати" ситуацію на цій ділянці фронту.

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Чи можуть росіяни компенсувати втрати на Харківщині

Світан зазначив, що ворог зазнав шалених втрат у підрозділах, які безпосередньо вступали у бойове зіткнення. Натепер російське військо практично перестало наступати на Харківщині, лише певні дії намагаються проводити у бік Вовчанська.

Наступ Росії на Харківщину: дивіться на карті

Окупанти не мають звідки перекинути резерви. Уже зібрали всіх і все на цьому напрямку. Зокрема, підтягнули ледве не африканську бригаду, яка мала летіти на ротацію в Африку, але поїхала у Харківську область. Також передислокували деякі частини з Балтійського напрямку, але і ті "згоріли".

Ще можуть зняти резерви з Донецького фронту, але тоді не було сенсу взагалі "розігрівати" тему про наступ на Харківщину. Оскільки свої ж резерви й "спалять" на цьому напрямку. Гадаю, що найближчим часом ситуація стабілізується, не росіянами, а нами. З огляду на можливості та доцільності деяких дій,

– наголосив військовий експерт.

І додав, що не завжди потрібно повертати позиції, якщо перебуваємо в оборонній позиції. Необхідно утримати або відбити найкращі позиції для оборони, і далі не рухатися. Для цього Україна, імовірно, має сили та засоби. Натомість росіян зможемо дотиснути, адже маємо досить непоганий плацдарм на Харківщині.

Зауважте! За минулу 10 липня Сили оборони ліквідували 1110 окупантів, а від початку вторгнення ворога втратили 555 620 осіб особового складу.