Також російські окупанти намагалися спровокувати хаос і змусити людей втекти, заявив Володимир Зеленський під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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Як Путін хотів використати затримку допомоги від США

Зеленський пояснив, що з моменту рішення про виділення допомоги до моменту, коли спорядження надходить до бригад, потрібно багато часу. Тож Кремль хотів цим скористатися.

І звісно Путін розумів, і розуміє це. І тому в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз. Дуже близько до кордону,

– розповів він.

Він також зауважив, що російська армія зазнала великих втрат у повторному наступі на Харківську область.

Дякувати Богу допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, вони зупинили їх. Він (Путін – 24 Канал) втратив дуже багатьох людей. Ми говоримо про тисячі людей. Для нього це була дуже висока ціна цієї операції,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна встигла евакуювати жителів селищ, які окупувала Росія в Харківській області.

Яка ситуація на фронті у Харківській області