Также российские оккупанты пытались спровоцировать хаос и заставить людей бежать, заявил Владимир Зеленский во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
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Как Путин хотел использовать задержку помощи от США
Зеленский объяснил, что с момента решения о выделении помощи до момента, когда снаряжение поступает в бригады, нужно много времени. Поэтому Кремль хотел этим воспользоваться.
И конечно Путин понимал, и понимает это. И поэтому у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу в более чем полгода в Конгрессе с этим решением, поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе,
– рассказал он.
Он также отметил, что российская армия понесла большие потери в повторном наступлении на Харьковскую область.
Слава Богу помощь и конечно наши солдаты, прежде всего наши герои, они остановили их. Он (Путин – 24 Канал) потерял очень многих людей. Мы говорим о тысячах людей. Для него это была очень высокая цена этой операции,
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что Украина успела эвакуировать жителей поселков, которые оккупировала Россия в Харьковской области.
Какова ситуация на фронте в Харьковской области
- Утром 10 июля в Генштабе сообщили, что Россия продолжает активные действия на Харьковском направлении. Всего за минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.
- На Купянском направлении враг 10 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.