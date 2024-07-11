Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что россияне на Харьковщине попали в так называемый "ресурсный капкан". У них была задача – "взбудоражить" ситуацию на этом участке фронта.

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Могут ли россияне компенсировать потери на Харьковщине

Свитан отметил, что враг понес огромные потери в подразделениях, которые непосредственно вступали в боевое столкновение. На данный момент российское войско практически перестало наступать на Харьковщине, только определенные действия пытаются проводить в сторону Волчанска.

Наступление России на Харьковскую область: смотрите на карте

Оккупанты не имеют откуда перебросить резервы. Уже собрали всех и все на этом направлении. В частности, подтянули чуть ли не африканскую бригаду, которая должна была лететь на ротацию в Африку, но поехала в Харьковскую область. Также передислоцировали некоторые части с Балтийского направления, но и те "сгорели".

Еще могут снять резервы с Донецкого фронта, но тогда не было смысла вообще "разогревать" тему о наступлении на Харьковщину. Поскольку свои же резервы и "сожгут" на этом направлении. Думаю, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, не россиянами, а нами. Учитывая возможности и целесообразности некоторых действий,

– отметил военный эксперт.

И добавил, что не всегда нужно возвращать позиции, если находимся в оборонительной позиции. Необходимо удержать или отбить лучшие позиции для обороны, и дальше не двигаться. Для этого Украина, вероятно, имеет силы и средства. Зато россиян сможем дожать, ведь имеем достаточно неплохой плацдарм на Харьковщине.

Заметьте! За прошедшие 10 июля Силы обороны ликвидировали 1110 оккупантов, а с начала вторжения врага потеряли 555 620 человек личного состава.