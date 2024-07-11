С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло тысячи единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, какие общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 555 620 (+1110) человек,
- танков – 8 182 (+2),
- боевых бронированных машин – 15 732 (+17),
- артиллерийских систем – 15 110 (+59),
- РСЗВ – 1 119 (+4),
- средства ПВО – 886 (+3),
- самолетов – 361 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 009 (+36),
- крылатые ракеты – 2 392 (+3),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 325 (+56),
- специальная техника – 2 535 (+4).
Потери врага на 11 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, Силы специальных операций в Херсонской области продолжают давать отпор оккупантам в попытках штурмовать украинских защитников. Так, операторы 73 морского центра ССО обнаружили и уничтожили 15 вражеских лодок. Ликвидировали оккупантов с помощью сбросов с дронов.
Свою успешную работу бойцы ССО опубликовали в сети.