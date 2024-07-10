Стоит заметить, что утром 10 июля в Генштабе ВСУ рассказывали, что россияне на Приднепровском направлении пытались атаковать 1 раз на Левобережье, однако ВСУ отразили удары противника. К счастью, украинские военные не допустили потерь позиций.

Смотрите также Бойцы 225 ОШБ и 223 батальона вышли из 70-дневного окружения врага

Как ВСУ уничтожили вражеские лодки россиян

Силы специальных операций рассказали, что уничтожили вражеские цели на Херсонском направлении операторы их 73 морского центра.

Так, во время ведения разведки наши воины обнаружили 15 российских лодок различного типа. По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса,

– отметили военные.

Они показали видео и объяснили, что ни одна из российских лодок больше не перевезет вражеских военных.

Силы спецопераций показали, как уничтожили вражеские лодки: смотрите видео

Стоит заметить, что на Приднепровском направлении оккупанты пытаются захватить позиции наших военных, однако тщетно – ВСУ отражают атаки врага.

Что происходит в районе Крынок: смотрите на карте

Так, утром 9 июля украинские военные рассказали, что отбили 4 атаки россиян в районе Крынок. ВСУ сохранили свои позиции.