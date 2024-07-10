Варто зауважити, що вранці 10 липня у Генштабі ЗСУ розповідали, що росіяни на Придніпровському напрямку намагались атакувати 1 раз на Лівобережжі, проте ЗСУ відбили удари противника. На щастя, українські військові не допустили втрат позицій.

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Як ЗСУ знищили ворожі човни росіян

Сили спеціальних операцій розповіли, що знищили ворожі цілі на Херсонському напрямку оператори їхнього 73 морського центру.

Так, під час ведення розвідки наші воїни виявили 15 російських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду,

– зазначили військові.

Вони показали відео та пояснили, що жоден із російських човнів більше не перевезе ворожих військових.

Сили спецоперацій показали, як знищили ворожі човни: дивіться відео

Варто зауважити, що на Придніпровському напрямку окупанти намагаються захопити позиції наших військових, проте марно – ЗСУ відбивають атаки ворога.

Що відбувається в районі Кринок: дивіться на карті

Так, вранці 9 липня українські військові розповіли, що відбили 4 атаки росіян у районі Кринок. ЗСУ зберегли свої позиції.