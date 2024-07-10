Генштаб информирует, что по состоянию на утро 10 июля враг потерял 554 510 бойцов. Только за минувшие сутки – 1 100 представителей личного состава.

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Потери России в технике

танков – 8 180 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 15 715 (+11) ед;

артиллерийских систем – 15 051 (+36) ед;

РСЗО – 1 115 ед;

средств ПВО – 883 (+3) ед;

самолетов – 361 ед;

вертолетов – 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 973 (+51) ед;

крылатых ракет – 2 389 ед;

кораблей и катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 20 269 (+57) ед;

специальной техники – 2 531 (+15) ед.



Сколько бойцов и техники потеряла Россия по состоянию на 10.07.2024 / Инфографика Генштаба

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Недавно офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан отмечал, что Украина ликвидировала нескольких российских командиров, среди которых есть предатели нашего государства.

В частности, речь идет о начальнике отделения боевого управления, заместителя командира радиотехнической батареи, а также – прапорщика и старшего лейтенанта, которые предали Украину после оккупации Крыма.