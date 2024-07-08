Среди ликвидированных – начальник отделения боевого управления, заместитель командира радиотехнической батареи. Также есть информация о смерти прапорщика и старшего лейтенанта, которые предали Украину после оккупации Крыма.

Смотрите также ВСУ могут сорвать наступление врага: ISW указал на нюанс с ударом по командному пункту

Кого удалось ликвидировать ВСУ

По состоянию на 8 июля 2024 года российская армия понесла значительные потери, потеряв несколько чиновников. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан сообщил, что ВСУ удалось ликвидировать начальника отделения боевого управления, заместителя командира радиотехнической батареи 12 зенитного ракетного полка, старшего лейтенанта Дмитрия Пугачева.

Также уничтожены два предателя, уроженцев города Евпатория, которые перешли на службу к россиянам после оккупации Крыма в 2014 году, старшего лейтенанта Дмитрия Давыденко и прапорщика Олега Кривоноса.

Ликвидированные оккупанты / Коллаж Анатолия Штефана

Позже "Штирлиц" сообщил об уничтожении подполковника Игоря Голобородько, заместителя командира 1441 самоходно-артиллерийского полка по работе с личным составом, и старшего лейтенанта Евгения Комарова из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцированной в Севастополе.

Потери среди российского командования / Коллаж Анатолия Штефана

Напомним, что за минувшие сутки, 7 июля, российские войска потеряли 1200 бойцов личного состава. Общие потери врага в войне против России составили 552 190 солдат.