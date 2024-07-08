С 24 февраля 2022 года россияне потеряли 552 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага на фронте
- танков – 8171 (+16);
- боевых бронированных машин – 15685 (+40);
- артиллерийских систем – 14966 (+29);
- РСЗВ – 1115 (+0);
- средства ПВО – 880 (+1);
- самолетов – 361 (+1);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11893 (+31);
- крылатые ракеты – 2353 (+1);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 20150 (+47);
- специальная техника – 2503 (+8).
Потери врага по состоянию на 8 июля 2024 года
Кстати, вражеский самолет украинские военные уничтожили на Покровском направлении фронта Донецкой области. Сбили российскую технику бойцы-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Это произошло 7 июля 2024 года.
Стоит заметить, что этот Су-25 обстреливал позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.