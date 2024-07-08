С 24 февраля 2022 года россияне потеряли 552 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага на фронте

  • танков – 8171 (+16);
  • боевых бронированных машин – 15685 (+40);
  • артиллерийских систем – 14966 (+29);
  • РСЗВ – 1115 (+0);
  • средства ПВО – 880 (+1);
  • самолетов – 361 (+1);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11893 (+31);
  • крылатые ракеты – 2353 (+1);
  • корабли /катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20150 (+47);
  • специальная техника – 2503 (+8).

Втрати ворога 8 липня 2024 року
Потери врага по состоянию на 8 июля 2024 года

Кстати, вражеский самолет украинские военные уничтожили на Покровском направлении фронта Донецкой области. Сбили российскую технику бойцы-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Это произошло 7 июля 2024 года.

Стоит заметить, что этот Су-25 обстреливал позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.