С 24 февраля 2022 года россияне потеряли 552 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага на фронте

танков – 8171 (+16);

боевых бронированных машин – 15685 (+40);

артиллерийских систем – 14966 (+29);

РСЗВ – 1115 (+0);

средства ПВО – 880 (+1);

самолетов – 361 (+1);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11893 (+31);

крылатые ракеты – 2353 (+1);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 20150 (+47);

специальная техника – 2503 (+8).



Потери врага по состоянию на 8 июля 2024 года

Кстати, вражеский самолет украинские военные уничтожили на Покровском направлении фронта Донецкой области. Сбили российскую технику бойцы-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Это произошло 7 июля 2024 года.

Стоит заметить, что этот Су-25 обстреливал позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.