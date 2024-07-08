З 24 лютого 2022 року росіяни втратили 552 190 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога на фронті

  • танків – 8171 (+16);
  • бойових броньованих машин – 15685 (+40);
  • артилерійських систем – 14966 (+29);
  • РСЗВ – 1115 (+0);
  • засоби ППО – 880 (+1);
  • літаків – 361 (+1);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31);
  • крилаті ракети – 2353 (+1);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47);
  • спеціальна техніка – 2503 (+8).

Втрати ворога 8 липня 2024 року
Втрати ворога станом на 8 липня 2024 року

До речі, ворожий літак українські військові знищили на Покровському напрямку фронту Донеччини. Збили російську техніку бійці-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це трапилось 7 липня 2024 року.

Варто зауважити, що цей Су-25 обстрілював позиції підрозділів Збройних Сил України.