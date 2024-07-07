Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Силам обороны удалось ликвидировать вражеский самолет на Покровском направлении.

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ВСУ сбили еще один Су-25 на Покровском направлении

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что на Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса,

– говорится в сообщении.

Важно. Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран. Штурмовик Су-25 может развивать скорость более 900 километров в час, что позволяет ему быстро преодолевать большие расстояния. Самолет оборудован всевозможным оружием.

Кстати, украинские военные 10 июня сбили еще один российский Су-25 также на Покровском направлении. ВСУ прилагают максимум усилий по истощению и сдерживанию российских захватчиков.