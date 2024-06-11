Кроме этого, только за одни сутки на одном направлении потери россиян достигли почти две сотни убитыми и ранеными. Ситуация тяжелая, однако контролируемая.
Смотрите также Российские Ту-95МС на аэродроме "Оленья" готовы к ракетной атаке: в сети показали фото
Сбития Су-25
В Сухопутных силах рассказали, что ВСУ прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. В частности, только за 10 июня потери оккупантов на этом направлении составили 198 человек. Также есть успехи и в уничтожении техники.
Уничтожен самолет СУ-25, один танк, боевую бронированную машину, пушку и четыре автомобиля,
– сообщили военные.
В течение суток на Покровском направлении россияне 21 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. Украинцы защитники отбили 19 вражеских атак – еще два боестолкновения по состоянию на конец суток продолжались неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.
Потери россиян на фронте
- В Генштабе 10 июня сообщили, что ВСУ ликвидировали 1 190 оккупантов за сутки. Таким образом общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 519 750 человек.
- Ночью 10 июня Силы обороны Украины поразили зенитные ракетные комплексы России во временно оккупированном Крыму. Так, ночью ВСУ ударили по дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории. Несмотря на все заявления, оккупантам не удалось перехватить ни одну из ракет.
- Кроме этого, российская служба "Би-би-си" в этот день обнародовали статистику потерь "вагнеровцев" под Бахмутом. С июля 2022 года по июнь 2023 года под Бахмутом погибло более 19,5 тысяч человек. 17 тысяч из них – это помилованные Владимиром Путиным заключенные, а 2,4 тысячи – "свободные" наемники.