Выяснить количество убитых под Бахмутом вагнеровцев "Медиазона" и Российская служба "Би-би-си" смогли благодаря документам о выплатах погибшим наемникам - как свободным, так и завербованным в колониях.

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Сколько заключенных завербовал Пригожин

При вербовке каждому наемнику "Вагнера" присваивался позывной и жетон с личным номером. Именно благодаря этим жетонам журналистам удалось подсчитать количество узников, которые отправились на войну в Украину. Так, за Пригожиным пошло по меньшей мере 48 тысяч человек.

"Зеков" вербовали по всей России – от европейской части до самых отдаленных мест вроде Харпа, Норильска и Магаданской области. Будущих "вагнеровцев" искали по тюрьмам в Петербурге, Нижегородской области, Карелии, Новгородской и Псковской области, в Коми, Туле, Рязани, Твери, Калуге, Владимире, Ростове, Воронеже, Белгороде, Дальнем Востоке.

Две трети колоний, в которых происходила вербовка, – это колонии строгого режима. На войну забирали и из колоний особого режима, а в конце – даже из поселений и лечебных учреждений.

Где вербовали вагнеровцев в России / Скриншот

Какие потери в войске "Вагнера" под Бахмутом

Большинство вагнеровцев погибли именно под Бахмутом, в так называемой "бахмутской мясорубке". Журналисты считают началом битвы за город захват оккупантами Углегорской ТЭС, что произошло в конце июля 2022 года, а ее завершением – начало июня 2023 года.

За этот период под Бахмутом погибло более 19,5 тысяч человек. 17 тысяч из них - это помилованные Владимиром Путиным заключенные, а 2,4 тысячи - "свободные" наемники.

В самые кровопролитные дни ЧВК "Вагнера" теряла более 200 человек в день, абсолютный максимум – 213 человек.

Количество погибших по ключевым сражениям:

15 – 26 июля 2022 года . Захват Углегорской ТЭС. Потери: 58 человек.

. Захват Углегорской ТЭС. Потери: 58 человек. 8 августа 2022 года – пропагандисты рассказывали о заходе "вагнеровцев" в Бахмут. Потери в этот день: 10 человек.

– пропагандисты рассказывали о заходе "вагнеровцев" в Бахмут. Потери в этот день: 10 человек. 8 октября 2022 года – официальное начало "Бахмутской мясорубки". В этот день погибло 30 вагнеровцев, а с начала битвы – 965.

– официальное начало "Бахмутской мясорубки". В этот день погибло 30 вагнеровцев, а с начала битвы – 965. 29 ноября 2022 года – почти полностью оккупирована Курдюмовка к югу от Бахмута. 68 погибших за день, с начала битвы – 3605 .

– почти полностью оккупирована Курдюмовка к югу от Бахмута. 68 погибших за день, с начала битвы – 3605 . 15 – 17 декабря 2022 года – бои идут на восточной окраине Бахмута – на улице Патриса Лумумбы. 258 погибших, с начала битвы – 5 258.

– бои идут на восточной окраине Бахмута – на улице Патриса Лумумбы. 258 погибших, с начала битвы – 5 258. 11 – 14 января 2023 года – Пригожин позирует в Соледаре и объявляет о полном захвате города.

– Пригожин позирует в Соледаре и объявляет о полном захвате города. За четыре дня ЧВК "Вагнера" теряет 626 человек, с начала битвы 8323.

18 февраля 2023 года – Бахмут окружен с трех сторон. В этот день "Вагнер" теряет 159 человек. С начала битвы – 12 593 погибших.

– Бахмут окружен с трех сторон. В этот день "Вагнер" теряет 159 человек. С начала битвы – 12 593 погибших. 23 марта 2023 года – захвачены окраины города. В этот день погибает 203 человека. С начала битвы 15 933 погибших.

– захвачены окраины города. В этот день погибает 203 человека. С начала битвы 15 933 погибших. 20 апреля 2023 года – Украина удерживает только западную часть города за железной дорогой. 53 погибших вагнеровцев в этот день, с начала битвы 17 788 погибших.

– Украина удерживает только западную часть города за железной дорогой. 53 погибших вагнеровцев в этот день, с начала битвы 17 788 погибших. 5 мая 2023 года – Пригожин записывает свое знаменитое видео на фоне горы тел. В этот день погиб 61 человек – в три раза меньше пика. С начала битвы – 18537 погибших.

– Пригожин записывает свое знаменитое видео на фоне горы тел. В этот день погиб 61 человек – в три раза меньше пика. С начала битвы – 18537 погибших. 20 мая 2023 года – Пригожин сообщает, что "Вагнер" захватил Бахмут. Но бои продолжаются, 48 потерь. С начала битвы – 19264 погибших.

– Пригожин сообщает, что "Вагнер" захватил Бахмут. Но бои продолжаются, 48 потерь. С начала битвы – 19264 погибших. 5 – 6 июня 2023 года – битва за Бахмут для "Вагнера" завершилась. Трое погибших, потери с начала битвы – 19547 человек.

Отметим, что по данным британской разведки, Россия бросила на Волчанск африканский корпус из бывших вагнеровцев.