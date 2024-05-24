По данным британской разведки, африканский корпус российского Минобороны пытался захватить Волчанск вместе с регулярными российскими силами и подразделениями "Шторм-Z".

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Наемники африканского корпуса служили в ЧВК "Вагнера"

Африканский корпус состоит из более 2000 солдат, офицеров и опытных наемников. Большая часть из них служила в группе "Вагнера".

Отряды африканского корпуса, скорее всего, ранее разворачивались в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигерии.

И, как считает британская разведка, Минобороны России почти наверняка перебросило отряды африканского корпуса к украинской границе в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к наступлению на Харьковщину.

Вполне вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее выделенными в Африке,

– пишут в Минобороны Великобритании.

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