За даними британської розвідки, африканський корпус російського Міноборони намагався захопити Вовчанськ разом із регулярними російськими силами та підрозділами "Шторм-Z".
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Найманці африканського корпусу служили в ПВК "Вагнера"
Африканський корпус складається з-понад 2000 солдатів, офіцерів та досвідчених найманців. Велика частина з них служила в групі "Вагнера".
Загони африканського корпусу, швидше за все, раніше розгорталися в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігерії.
І, як вважає британська розвідка, Міноборони Росії майже напевно перекинуло загони африканського корпусу до українського кордону протягом квітня 2024 року в межах підготовки до наступу на Харківщину.
Цілком ймовірно, що Росія підсилює свою війну проти України ресурсами, раніше виділеними в Африці,
– пишуть у Міноборони Великої Британії.
Ситуація у Вовчанську: останні новини
- Раніше британська розвідка заявляла, що Росія залучила до наступальних дії на Харківському напрямку кадирівців. За останніми даними Міноборони Великої Британії наразі чеченські угрупування дислокуються під Вовчанськом.
- Росіяни продовжують зрівнювати із землею Вовчанськ та його околиці. Також наразі невідомо, чи вдалося евакуювати усіх мешканців з міста та прилеглих сіл. Правоохоронці майже не можуть працювати там через постійну небезпеку. А аеророзвідники зафіксували у Вовчанську тіла місцевих мешканців, які просто лежать на вулицях.
- Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та продовжують зазнавати великих втрат.
- Також Вовчанськ наразі контролюють як Сили оборони України, так і російські окупанти. На жаль, та частина міста, яка контролюється Україною, постійно обстрілюється. Від російських обстрілів там у середу, 22 травня, загинув поліцейський, який їхав евакуйовувати цивільних.