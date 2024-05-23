Наразі російські загарбники намагаються здійснювати активні штурми, активізуючись біля прифронтових областей. Однак водночас окупанти зазнають великих втрат.

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Поточна ситуація на фронті

Олександр Сирський розповів, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав великих втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

Станом на сьогодні ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії. Однак успіху досягти противнику не вдається. Водночас у районі Липців ворог також зазнав великих втрат, перейшов до активної оборони, а наразі проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування,

– розповів Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, наразі найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка – Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів.

Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі. На інших напрямках також неспокійно, проте кількість та інтенсивність бойових дій значно менше.

"Ключова мета моєї роботи – вивчення обстановки на місці, розв'язання проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами тощо", – пояснив Сирський.

Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ вручив нагороди солдатами, сержантам та молодшим офіцерам, які відважно захищають наші позиції і виконують основну бойову роботу.