В настоящее время российские захватчики пытаются совершать активные штурмы, активизируясь возле прифронтовых областей. Однако в то же время оккупанты несут большие потери.

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Текущая ситуация на фронте

Александр Сырский рассказал, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью завязал в уличных боях за Волчанск и понес большие потери в личном составе штурмовых подразделений.

На сегодняшний день враг по разным направлениям опрокидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия. Однако успеха достичь противнику не удается. В то же время в районе Липцев враг также понес большие потери, перешел к активной обороне, а сейчас проводит минирование и огненное поражение позиций наших войск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Временному Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения,

– рассказал Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка – Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений.

Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко – на мотоциклах и багах. По другим направлениям также неспокойно, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

"Ключевая цель моей работы – изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТЗ, усиление резервами и так далее", – объяснил Сырский.

В частности, Главнокомандующий ВСУ вручил награды солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые смело защищают наши позиции и выполняют основную боевую работу.