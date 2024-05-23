Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что бои на линии фронта продолжаются каждый день. Однако даже имея преимущество в количестве личного состава, средств и боеприпасов, россияне рассчитывают исключительно на тактические цели и результаты, которые приобретаются на переднем краю, при этом нося большие потери.
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Противник скапливает резервы
Родион Кудряшов объяснил, что противник скапливает резервы на Харьковском направлении и пытается с помощью них держать динамику и интенсив на переднем крае. Но даже с привлечением резервов противник не достигает больших стратегических целей. Это исключительно тактические цели.
Формально это выглядит следующим образом: Вооруженные Силы сидят в укреплениях, отбивают один, второй, пятый, седьмой штурм. На седьмой штурм, когда Силы обороны истощены и не имеют боекомплекта, мы вынуждены отходить на более выгодные позиции, а противник таким образом забирает определенные клочки, но достаточно большой ценой,
– подчеркнул майор Вооруженных Сил Украины.
Он отметил, что больших проблем 3 бригада на сегодня не имеет, но это ежедневная и систематическая работа как командования, так и солдат, сержантов, офицеров, которые несут службу на переднем крае, ведь именно они дают результат Вооруженным Силам Украины.
Больший мобилизационный потенциал
Что касается сил противника, то он имеет преимущество в количестве средств и большом количестве личного состава. Мобилизационный потенциал России в десятки раз больше, чем потенциал нашей страны. И именно таким большим количеством, то есть навалами – волновыми, штурмовыми и рейдовыми действиями, – противник реализует свою стратегию.
То есть за одним отделением пехоты, которое обезвреживает и ликвидирует оборонительные рубежи Вооруженных Сил Украины, противник пускает второе, третье, четвертое отделение. И так – пока не достигнет своего результата,
– сказал Родион Кудряшов.
Также россияне пускают одну за другой колонны своей техники, которую ВСУ полностью разбивают. Однако враг на уничтоженные украинскими бойцами минометы и пушки выставляет новые пушки, доставая их просто со склада.
"Поэтому враг не меняет тактику, имея основное преимущество – это большое количество личного состава и средств", – подытожил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- Город Волчанск сейчас контролируют как украинские военные, так и российские захватчики. В ту часть города, которую контролируют ВСУ, постоянно прилетают артиллерия, снаряды, ракеты и КАБы.
- 22 мая российские военные атаковали автомобиль полиции с FPV-дрона. В этот момент в машине находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских из Волчанска. В результате атаки погиб полицейский, а его напарник получил серьезные ранения.
- Оккупанты атаковали двумя ракетами С-400 центральную часть Чугуева, в результате чего было сильно повреждено здание детского сада. Взрывные ранения получили четыре человека: 28-летний мужчина, 22, 55 и 65-летние женщины – их отправили в больницу. Еще одна женщина 77 лет получила острую реакцию на стресс. Также пострадали жилые дома, частные и многоэтажные, которые были рядом.
- 21 мая враг совершил массированную бомбардировку Золочева. Под ударом оказались жилые дома, рынок и детский сад. На последние оккупанты сбросили КАБы, в результате чего возникли пожары площадью 400 и 1500 квадратных метров, а также многочисленные разрушения. Обошлось без пострадавших.