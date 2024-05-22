Об этом в комментарии журналистам рассказал житель Липцов Виталий. Его эвакуировали утром, когда оккупанты начали наступательную операцию на Харьковщине.

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"Село сожгли полностью"

Виталий – житель села Липцы, что на Севере Харьковской области. Населенный пункт оказался под прицелом врага, когда 10 мая началась наступательная операция россиян на Харьковщине.

Мужчину эвакуировали в 5 утра, когда враг начал массированным огнем крыть Харьковскую область. Виталий отметил, что украинских военных в Липцах не было, ведь село расположено всего в 10 километрах от границы с Россией, и такое расположение их просто невыгодно. Впрочем, врагу все равно и он использует тактику выжженной земли.

Небольшое село Липцы сокрушительно обстреливали из РСЗО "Град". Вследствие постоянных атак село полностью выгорело, а люди потеряли все, что наживали годами.

Я 25 лет строил дом, гараж, сарай, покупал машины – и все это сейчас разрушено. Они убивают много мирного населения в селе. Военных в Липцах не было, а село сожгли полностью,

– рассказал Виталий.

Мужчина также добавил, что в результате обстрелов погибли его соседи. Друг Виталия вместе с женой также получили ранения во время обстрелов Липцев. Сейчас они находятся в больнице, а у мужчины из головы вытащили 5 осколков от российских снарядов.

Виталий, который всю жизнь строил свой дом в Липцах, сейчас находится в пункте временного приема беженцев в Харькове. Там он получает помощь от волонтеров и международных организаций, которые предоставляют вещи первой необходимости.

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