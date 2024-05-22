Про це в коментарі журналістам розповів житель Липців Віталій. Його евакуювали вранці, коли окупанти почали наступальну операцію на Харківщині.
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"Село спалили повністю"
Віталій – житель села Липці, що на Півночі Харківської області. Населений пункт опинився під прицілом ворога, коли 10 травня почалася наступальна операція росіян на Харківщині.
Чоловіка евакуювали о 5-й ранку, коли ворог почав масованим вогнем крити Харківщину. Віталій наголосив, що українських військових в Липцях не було, адже село розташоване усього за 10 кілометрів від кордону з Росією, й таке розташування їх просто невигідне. Втім, ворогу байдуже й він використовує тактику випаленої землі.
Невелике село Липці нищівно обстрілювали з РСЗВ "Град". Внаслідок постійних атак село вщент вигоріло, а люди втратили все, що наживали роками.
Я 25 років будував будинок, гараж, сарай, купував машини – і все це зараз зруйновано. Вони вбивають багато мирного населення в селі. Військових у Липцях не було, а село спалили повністю,
– розповів Віталій.
Чоловік також додав, що внаслідок обстрілів загинули його сусіди. Друг Віталія разом з дружиною також отримали поранення під час обстрілів Липців. Нині вони перебувають у лікарні, а у чоловіка з голови витягли 5 осколків від російських снарядів.
Віталій, який все життя будував свій дім у Липцях, нині перебуває у пункті тимчасового прийому біженців у Харкові. Там він отримує допомогу від волонтерів та міжнародних організацій, які надають речі першої потреби.
Наступ ворога на Харківщині: останні новини
- Протягом доби біля села Липці відбулося 10 бойових зіткнень. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 19:00 одне зіткнення з окупантами ще тривало.
- Вранці 22 травня ворог атакував Чугуїв. Росіяни обстріляли місто ракетами із ЗРК С-400. Унаслідок атаки було пошкоджено будівлю дитсадка. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 8 цивільних осіб.
- Для наступу в Харківській області росіяни могли залучити кадирівців. Аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що кадирівців зафіксували під Вовчанськом, де вони разом із російським 272-м мотострілецьким полком і росгвардією атакують місто.