Про це в коментарі журналістам розповів житель Липців Віталій. Його евакуювали вранці, коли окупанти почали наступальну операцію на Харківщині.

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"Село спалили повністю"

Віталій – житель села Липці, що на Півночі Харківської області. Населений пункт опинився під прицілом ворога, коли 10 травня почалася наступальна операція росіян на Харківщині.

Чоловіка евакуювали о 5-й ранку, коли ворог почав масованим вогнем крити Харківщину. Віталій наголосив, що українських військових в Липцях не було, адже село розташоване усього за 10 кілометрів від кордону з Росією, й таке розташування їх просто невигідне. Втім, ворогу байдуже й він використовує тактику випаленої землі.

Невелике село Липці нищівно обстрілювали з РСЗВ "Град". Внаслідок постійних атак село вщент вигоріло, а люди втратили все, що наживали роками.

Я 25 років будував будинок, гараж, сарай, купував машини – і все це зараз зруйновано. Вони вбивають багато мирного населення в селі. Військових у Липцях не було, а село спалили повністю,

– розповів Віталій.

Чоловік також додав, що внаслідок обстрілів загинули його сусіди. Друг Віталія разом з дружиною також отримали поранення під час обстрілів Липців. Нині вони перебувають у лікарні, а у чоловіка з голови витягли 5 осколків від російських снарядів.

Віталій, який все життя будував свій дім у Липцях, нині перебуває у пункті тимчасового прийому біженців у Харкові. Там він отримує допомогу від волонтерів та міжнародних організацій, які надають речі першої потреби.

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