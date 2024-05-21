Чеченські війська наразі зафіксовані під Вовчанськом. Вони разом із російським 272-м мотострілецьким полком та Росгвардією атакують місто, констатують у звіті Інституту вивчення війни.

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Росія продовжує наступ у районі декількох населених пунктів

Генштаб раніше повідомляв, що російські угрупування продовжують наступ у районі Липців та Зеленого, а також у районі Вовчанська та Стариці, що на південний захід від Вовчанська. Втім, росіяни на Вовчанському напрямку скаржилися, що мають проблеми у цій відкритій місцевості з забезпеченням боєприпасами. Ймовірно, вони вразливі до обстрілів українською армією.

Разом із тим, на геолокаційних кадрах за суботу, 18 травня, видно, що російська армія нещодавно просунулася в центр Вовчанська на північ від річки Вовча.

Саме у Вовчанську, попередньо, діють підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат".

Зверніть увагу! Зранку 21 травня в ОСУВ "Хортиця" заявили, що українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську. Втім, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля цього та інших населених пунктів.

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