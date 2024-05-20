Наразі Сили оборони контролюють 60% Вовчанська, який постраждав після наступу росіян у Харківській області. Про це в етері телемарафону розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з наступом ворога у Харківській області

Заступник начальника Харківської ОВА зазначив, що в області тривають безперервні ворожі обстріли, ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населених пунктів Липці і лівому й правому флангу у Вовчанську.

Щойно маємо декілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, відкинути Сили оборони, місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються,

– зазначив Семенуха.