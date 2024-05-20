Україна таємно передислокувала своїх військових до Харківської області. Це сталося за кілька днів до початку широкомасштабного наступу Росії на цій ділянці фронту.

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Україна намагалась завчасно зібрати сили

Видання пише, що наші військові були таємно передислоковані для допомоги в обороні ділянки кордону з Росією за кілька днів до початку нового наступу. Зокрема, за день до початку повторного наступу підрозділ української армії вже завдав ударів по позиціях військ Росії, які базувались неподалік кордону.

Ми били танки на кордоні... це вже була справжня війна,

– розповів один з бійців.

Передислокацію підтвердив ще один військовий, бригада якого захищала Куп'янськ. Україна намагалася завчасно зібрати сили, щоб протистояти збільшенню російського угруповання вздовж північно-східного кордону. Водночас цих зусиль було недостатньо.

Після початку наступу Росії на Харківщині ситуацію вдалося стабілізувати, але невідомо, скільки це буде тривати.

Активність росіян на фронті знизилась