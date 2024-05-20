Наступ ворога не став несподіванкою, адже у розвідці попереджали про можливі наступальні дії ворога. Водночас аналітики Інститут вивчення війни вважають, що ворог не має на меті просунутися вглиб територій, а прагне створити "буферну зону".

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Як живуть харків'яни після того, як Росія почала наступальну операцію

Журналісти CNN у перші дні нових наступальних операцій ворога побували на Харківщині. Вони поспілкувалися з місцевим населенням, яке не збиралося у паніці тікати з рідного міста.

До прикладу, бізнесмен Юрій Сапронов вважає, що своїми діями окупанти намагаються розтягти лінію фронту, а також прагне відвернути увагу українських військ від боїв у Часовому Яру на Донеччині. Водночас харків'янин переконаний, що ворогу не вдасться просунутися вглиб, щоб атакувати Харків з артилерії. Бізнесмен запевнив журналістів, що на Харківщину перекинули підготовлені бригади, тому він не бачить ризиків для рідного міста.

Водночас Сапронов наголошує, що росіяни вдаються до "повсякденного геноциду", адже Харків перебуває під постійними обстрілами із ЗРК С-300 та зазнає авіаударів керованими авіабомбами.

Бізнесмен розповів, що народився в Калінінграді в родині російського військового, однак батьки переїхали до Харкова, адже хотіли, щоб син здобув гарну освіту.

У моєму паспорті написано, що я росіянин за національністю. Але я не росіянин, я українець,

– наголосив Сапронов.

Менеджерка готелю Kharkiv Palace Ольга Соколенко також не планує виїжджати з Харкова. Російська ракета атакувала готель у ніч перед Новим Роком, однак бізнесвумен переконана, що настане мир, гості повернуться до Харкова, а вона – до справи свого життя у готельному бізнесі.

15-річний учень Академії ФК "Металіст" Матвій Колотай, попри постійні обстріли, продовжує жити у Харкові, хоча його батьки нині мешкають у Кременчуці. Юнак зізнається, що для нього найголовніше те, що він грає у футбол. А тренер Михайло Галушко додав, що його сім'я нині проживає у Харкові й нікуди не збирається переїжджати.

Місто живе

У коментарі CNN мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто продовжує жити, незважаючи ні на що. Й хоча у Харкові діють постійні відключення світла, метро ходить кожні 20 хвилин, хоча до війни інтервали між поїздами становили дві – три хвилини, однак харків'яни не кидають рідного міста.

Як ми бачимо, російські агресори активізували свої дії на кордоні в кількох напрямках. Але, незважаючи ні на що, ви бачите, що місто живе, що ніхто не тікає. Це головне. Паніки немає,

– наголосив Терехов.

Співвласник кафе Сніданішина розповів журналістам, що також намагається підтримувати життя у Харкові. Хоча під час відключень заклад не працює, однак є піч, у якій готують їжу. Співвласник додає, що це зовсім не бізнес-модель, а прагнення нагадати харків'янам, що життя триває, а Харків – українське місто

Близько 2 місяців тому окупанти вдарили по типографії у Харкові й журналістам CNN вдалося поспілкуватися з власником. Дмитро Гуров розповів, що окупанти завдали збитків на мільйони гривень, однак часу на звинувачення й плач немає. Власник типографії намагається відновити роботу в іншому місці, адже деякі друкарські машини вдалося врятувати, й підприємство, мов фенікс, постає із попелу.

У Харкові, попри все, продовжує працювати й театр. Хоча акторам доводиться виступати у підвальних приміщеннях, однак режисерка Оксана Стеценко переконана, що їм "необхідно пристосовуватися, адаптуватися, але однаково виконувати свою роботу".