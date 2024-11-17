Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву командира зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарія Кішака в ефірі телеканалу "Ми Україна".

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За його словами, про це свідчить як аналіз розвідки, так і його власні спостереження. При цьому раніше ворог був обмежений дистанцією в 5 кіломтерів

Зараз ворожі FPV-дрони на оптоволокні залітають до 15 кілометрів в прифронтові населені пункти, де зосереджені наші основні підрозділи, – зазначив Назар Кішак.

Він наголосив, щр це дуже небезпечно, адже противник підступний, і не треба його недооцінювати.

Що цьому передувало

12 листопада ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі Харкова. Постраждали 2 людини.

Того ж дня ворожий безпілотник влучив в 11-поверховий житловий будинок у Слобідському районі. 70-річна жінка дістала поранень.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, для ударів по Харкову російська армія застосувала дрони новітньої розробки – ударні БпЛА "Молнія-1".