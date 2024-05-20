Наступление врага не стало неожиданностью, ведь в разведке предупреждали о возможных наступательных действиях врага. В то же время аналитики Института изучения войны считают, что враг не имеет целью продвинуться вглубь территорий, а стремится создать "буферную зону".

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Как живут харьковчане после того, как Россия начала наступательную операцию

Журналисты CNN в первые дни новых наступательных операций врага побывали на Харьковщине. Они пообщались с местным населением, которое не собиралось в панике бежать из родного города.

К примеру, бизнесмен Юрий Сапронов считает, что своими действиями оккупанты пытаются растянуть линию фронта, а также стремится отвлечь внимание украинских войск от боев в Часовом Яру в Донецкой области. В то же время харьковчанин убежден, что врагу не удастся продвинуться вглубь, чтобы атаковать Харьков из артиллерии. Бизнесмен заверил журналистов, что на Харьковщину перебросили подготовленные бригады, поэтому он не видит рисков для родного города.

В то же время Сапронов отмечает, что россияне прибегают к "повседневному геноциду", ведь Харьков находится под постоянными обстрелами с ЗРК С-300 и испытывает авиаудары управляемыми авиабомбами.

Бизнесмен рассказал, что родился в Калининграде в семье российского военного, однако родители переехали в Харьков, ведь хотели, чтобы сын получил хорошее образование.

В моем паспорте написано, что я русский по национальности. Но я не русский, я украинец,

– подчеркнул Сапронов.

Менеджер отеля Kharkiv Palace Ольга Соколенко также не планирует выезжать из Харькова. Российская ракета атаковала отель в ночь перед Новым Годом, однако бизнесвумен убеждена, что наступит мир, гости вернутся в Харьков, а она – к делу своей жизни в гостиничном бизнесе.

15-летний ученик Академии ФК "Металлист" Матвей Колотай, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает жить в Харькове, хотя его родители сейчас живут в Кременчуге. Юноша признается, что для него самое главное то, что он играет в футбол. А тренер Михаил Галушко добавил, что его семья сейчас проживает в Харькове и никуда не собирается переезжать.

Город живет

В комментарии CNN мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город продолжает жить, несмотря ни на что. И хотя в Харькове действуют постоянные отключения света, метро ходит каждые 20 минут, хотя до войны интервалы между поездами составляли две – три минуты, однако харьковчане не бросают родной город.

Как мы видим, российские агрессоры активизировали свои действия на границе в нескольких направлениях. Но, несмотря ни на что, вы видите, что город живет, что никто не убегает. Это главное. Паники нет,

– подчеркнул Терехов.

Совладелец кафе Сниданишина рассказал журналистам, что также пытается поддерживать жизнь в Харькове. Хотя во время отключений заведение не работает, однако есть печь, в которой готовят пищу. Совладелец добавляет, что это вовсе не бизнес-модель, а стремление напомнить харьковчанам, что жизнь продолжается, а Харьков – украинский город

Около 2 месяцев назад оккупанты ударили по типографии в Харькове и журналистам CNN удалось пообщаться с владельцем. Дмитрий Гуров рассказал, что оккупанты нанесли ущерб на миллионы гривен, однако времени на обвинения и плач нет. Владелец типографии пытается возобновить работу в другом месте, ведь некоторые печатные машины удалось спасти, и предприятие, как феникс, восстает из пепла.

В Харькове, несмотря на все, продолжает работать и театр. Хотя актерам приходится выступать в подвальных помещениях, однако режиссер Оксана Стеценко убеждена, что им "необходимо приспосабливаться, адаптироваться, но все равно выполнять свою работу".