Украина тайно передислоцировала своих военных в Харьковскую область. Это произошло за несколько дней до начала широкомасштабного наступления России на этом участке фронта.

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Украина пыталась заблаговременно собрать силы

Издание пишет, что наши военные были тайно передислоцированы для помощи в обороне участка границы с Россией за несколько дней до начала нового наступления. В частности, за день до начала повторного наступления подразделение украинской армии уже нанесло удары по позициям войск России, которые базировались недалеко от границы.

Мы били танки на границе... это уже была настоящая война,

– рассказал один из бойцов.

Передислокацию подтвердил еще один военный, бригада которого защищала Купянск. Украина пыталась заблаговременно собрать силы, чтобы противостоять увеличению российской группировки вдоль северо-восточной границы. Вместе с тем этих усилий было недостаточно.

После начала наступления России на Харьковщине ситуацию удалось стабилизировать, но неизвестно, сколько это будет продолжаться.

Активность россиян на фронте снизилась