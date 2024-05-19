Еще 10 мая россияне усилили давление на Харьковском направлении. Больше недели там продолжаются ожесточенные бои, враг пытается подвинуть подразделения Сил обороны. Сейчас же в Генштабе ВСУ очертили текущую ситуацию.

Смотрите также В результате удара по Волчанску были ликвидированы десятки кадыровцев, – легион "Свобода России"

Какова сейчас ситуация на Харьковском направлении

По данным Генштаба, на Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. По состоянию на 16:00 там произошло восемь боевых столкновений. Захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону увозле Волчанска, Старицы, Липцев.

Украинские воины достаточно уверенно удерживают свои позиции, наносят российским войскам ощутимые потери и осуществляют собственные контратакующие действия,

– говорится в отчете Генштаба.

В то же время на Купянском направлении в Харьковской области по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.

Что говорят о других направлениях

Сообщается, что жесткие бои идут на Северском направлении. По состоянию на сейчас в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Ивано-Дарьевки произошло 21 боестолкновение, еще одно продолжается. Наши воины имеющимися средствами подавляют наступательный потенциал противника и иногда контратакуют.

На Краматорском направлении враг провел 13 атак, в частности, неподалеку Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского. Отмечается, что до сих пор одно боевое столкновение еще продолжается.

Не спадает натиск захватчиков на Покровском направлении. Враг 23 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку Евгеновки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Северного, Уманского Нетайлового. Десять столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются.

Враг вдвое нарастил количество атак на Кураховском направлении. Количество боевых действий увеличилось с пяти до десяти. Еще одно в настоящее время продолжается.

На Приднепровском направлении враг четыре раза безрезультатно штурмовал наши позиции вблизи Крынков. Сейчас украинские воины отражают пятую атаку.

В то же время украинские подразделения продолжают поддерживать возможность маневрировать своими силами и средствами, пополнять резервы и обеспечивать логистику.

Всего в течение текущих суток произошло более 90 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается сложной, в частности, контролируемой Силами обороны Украины.