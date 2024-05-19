Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству – "Цезарь", передает 24 Канал.

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Кадыровцы были ликвидированы после авиаудара по Волчанску

"Цезарь" отметил, что в результате авиаудара по Волчанску были ликвидированы вражеские бойцы из подразделения, состоящего из подконтрольных чеченскому лидеру Рамзану Кадырову боевиков и солдат из других регионов страны-агрессора России.

Это не настоящие чеченцы, а рабы Путина, что живут не по своим законам, не по федеральным законам, а по законам Кадырова, которому на кормление отдана Чечня,

– сказал представитель легиона "Свобода России".

Он также отметил, что Кадыров, как правило, сильно разбавляет свои подразделения. По словам "Цезаря" в подразделениях, подчиненных главе Чечни на одного этнического чеченца приходится примерно десяток военнослужащих из других регионов страны-агрессора.

Что известно об авиаударе по базе россиян

В сети распространяли видео, где зафиксировали момент с попаданием по зданию в Волчанске, где дислоцировались вражеские военные. В частности, писали, что именно авиация нанесла мощный удар по зданию, которое кацапы использовали, как укрытие и место накопления своих штурмовых подразделений.

Момент с попаданием по зданию, где были оккупанты, в Волчанске: смотрите видео

На кадрах можно увидеть, что в результате удара здание начало разрушаться, на месте образовался густой дым, а части здания упали. Поэтому оккупанты оказались под завалами.

Между тем в оперативно-стратегическом управлении войск "Таврия" в комментарии 24 Каналу, не подтвердили, ни опровергли правдивость этого видео и причастность украинских защитников к этому авиаудару по зданию, где были оккупанты.

Обратите внимание! В сети также появились видео, где видно, как войска страны-агрессора грабят дома местных жителей в Волчанске. На кадрах видно, что группа оккупантов грабит один из домов, в захваченной ими части украинского города. Стоит отметить, что к преступлению россияне подготовились "основательно", ведь даже подогнали автомобиль ко двору, чтобы "вынести" из дома как можно больше.