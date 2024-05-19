Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что возникает немало трудностей с эвакуацией жителей. Часто люди возвращаются обратно в свои дома, а кто-то вообще не выходит из домов, поэтому приходится заглядывать в окна.
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О проблемах во время эвакуации
Корреспондентку шокировала история, когда патрульная полиция нашла в доме семью с детьми. Хотя подавались данные, что их уже не было на этой территории. Они, видимо, тропами вернулись в свой дом. Однако правоохранители их эвакуировали.
В общем сложно сосчитать количество людей, которые остаются в своих домах. Это происходит по заявкам родственников, которые звонят на горячую линию, потому что во время проверки дворов многие люди не выходят. Приходится обстукивать ворота и заглядывать в окна, чтобы понять, живут ли там люди,
– сказала Черненко.
Процесс эвакуации часто происходит без мобильного сигнала. Родственники, чьи семьи живут на севере Харьковщины, звонят к ним и просят выезжать. Кроме того, ездят машины с громкоговорителями и сообщают о точках сбора – откуда будет происходить эвакуация.
Часто бывает, что людей просто подбирают по дороге – с чемоданами, сумками и другими вещами. Они двигались к месту вывоза, но им помогли раньше. К этому привлечено большое количество спасателей, которые стараются как можно комфортнее эвакуировать людей.
Что происходит после эвакуации
Невозможно дать людям все, что они оставляют дома. Однако базовыми и самыми необходимыми вещами пытаются обеспечить: лекарства, очки, продукты, спальные места, одеяла, наборы гигиены, людям с домашними животными – корм и переноски.
С эвакуированными тщательно работают психологи. Подавляющее большинство людей, которых забирают, пожилого возраста. Они имеют определенные проблемы со здоровьем, но больше всего до последнего держались за свое имущество. Всех перевозят в Харьков и более спокойные места области.
Бывает, к сожалению, что человек выезжает уже из сгоревшего жилья. Один из наших коллег написал такие слова: "Когда едешь в автобусе с людьми, которые эвакуировались, то от многих пахнет дымом их сгоревших домов, сгоревших улиц Волчанска". Нужны самые необходимые вещи, и их предоставляют в местах временного проживания,
– рассказала Анна Черненко.
Обстрелы не затихают ни на минуту. В приграничье идет просто канонада из звуков, часто заснуть нельзя. Ни один погреб не спасет от попадания авиационного снаряда, поэтому есть настоятельная необходимость выезжать с севера Харьковщины.
Какая ситуация в Волчанске
- Русские грабят дома местных жителей в Волчанске. К преступлению они подготовились "основательно". Захватчики подогнали автомобиль ко двору, чтобы "вынести" как можно больше.
- Харьковская областная прокуратура сообщила, что в Волчанске 16 мая оккупанты расстреляли автомобиль с 4 гражданскими людьми, которые пытались выехать из города.
- Из-за обстрела 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения.
- Бойцы Госпогранслужбы отбили штурм российской ДРГ, которая притворялась бойцами смежного подразделения. Однако украинские защитники поняли, что это враг и открыли огонь. После этого оккупанты еще пытались штурмовать позиции, однако их встретили боем.