Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что возникает немало трудностей с эвакуацией жителей. Часто люди возвращаются обратно в свои дома, а кто-то вообще не выходит из домов, поэтому приходится заглядывать в окна.

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О проблемах во время эвакуации

Корреспондентку шокировала история, когда патрульная полиция нашла в доме семью с детьми. Хотя подавались данные, что их уже не было на этой территории. Они, видимо, тропами вернулись в свой дом. Однако правоохранители их эвакуировали.

В общем сложно сосчитать количество людей, которые остаются в своих домах. Это происходит по заявкам родственников, которые звонят на горячую линию, потому что во время проверки дворов многие люди не выходят. Приходится обстукивать ворота и заглядывать в окна, чтобы понять, живут ли там люди,

– сказала Черненко.

Процесс эвакуации часто происходит без мобильного сигнала. Родственники, чьи семьи живут на севере Харьковщины, звонят к ним и просят выезжать. Кроме того, ездят машины с громкоговорителями и сообщают о точках сбора – откуда будет происходить эвакуация.

Часто бывает, что людей просто подбирают по дороге – с чемоданами, сумками и другими вещами. Они двигались к месту вывоза, но им помогли раньше. К этому привлечено большое количество спасателей, которые стараются как можно комфортнее эвакуировать людей.

Что происходит после эвакуации

Невозможно дать людям все, что они оставляют дома. Однако базовыми и самыми необходимыми вещами пытаются обеспечить: лекарства, очки, продукты, спальные места, одеяла, наборы гигиены, людям с домашними животными – корм и переноски.

С эвакуированными тщательно работают психологи. Подавляющее большинство людей, которых забирают, пожилого возраста. Они имеют определенные проблемы со здоровьем, но больше всего до последнего держались за свое имущество. Всех перевозят в Харьков и более спокойные места области.

Бывает, к сожалению, что человек выезжает уже из сгоревшего жилья. Один из наших коллег написал такие слова: "Когда едешь в автобусе с людьми, которые эвакуировались, то от многих пахнет дымом их сгоревших домов, сгоревших улиц Волчанска". Нужны самые необходимые вещи, и их предоставляют в местах временного проживания,

– рассказала Анна Черненко.

Обстрелы не затихают ни на минуту. В приграничье идет просто канонада из звуков, часто заснуть нельзя. Ни один погреб не спасет от попадания авиационного снаряда, поэтому есть настоятельная необходимость выезжать с севера Харьковщины.

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