Расположен населенный пункт на севере Харьковской области, где в последние недели продолжаются ожесточенные бои. Ударили по транспорту мирных жителей оккупанты 16 мая, вскоре стало известно об открытии уголовного производства.
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Убийство 2 гражданских в Волчанске
Как понятно из сообщения областной прокуратуры, в тот день четверо гражданских пытались выехать из города, однако попали под российский обстрел. Два человека погибли, двое – были ранены.
70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения,
– уточняют в областной Харьковской прокуратуре.
Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование. Собственно, по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Соответствующие органы отмечают: прокуроры и следователи полиции принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими солдатами.
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Последние новости из Харьковской области
- По состоянию на 18 мая на севере Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. В Генштабе отмечали: Силы обороны держат оборону, не давая врагу продвинуться. Наши воины также пытаются оттеснить захватчиков в сторону населенного пункта Глубокое, что в районы села Липцы.
- Командование украинской армии также впоследствии сообщало, что наши подразделения на отдельных участках фронта Харьковской области проводило штурмовые действия. Собственно, кроме территории в районе Глубокого, – на участке возле города Волчанска, которое постоянно атакуют российские оккупанты.
- В то же время в Харькове ориентировочно после обеда 18 мая прозвучали взрывы. Воздушные силы Вооруженных Сил сообщили, что захватчики запустили управляемые авиационные бомбы. Городской голова Игорь Терехов призвал людей быть осторожными, информируя о серии взрывов в областном центре.
- Через некоторое время мэр Харькова подтвердил: несколько частных домов были разрушены в результате российского обстрела, есть пятеро пострадавших мирных жителей. Важно, что среди раненых двое детей, а именно подростков – 13 и 16 лет. К счастью, несовершеннолетние получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.