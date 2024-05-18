Розташований населений пункт на півночі Харківської області, де останніми тижнями тривають запеклі бої. Вдарили по транспорту мирних жителів окупанти 16 травня, згодом стало відомо про відкриття кримінального провадження.
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Вбивство 2 цивільних у Вовчанську
Як зрозуміло з повідомлення обласної прокуратури, того дня четверо цивільних намагалися виїхати з міста, однак потрапили під російський обстріл. Двоє людей загинули, двоє – були поранені.
70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення,
– уточнюють в обласній Харківській прокуратурі.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. Власне, за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Відповідні органи наголошують: прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими солдатами.
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Останні новини з Харківщини
- Станом на 18 травня на півночі Харківської області тривають запеклі бої. У Генштабі наголошували: Сили оборони тримають оборону, не даючи ворогу просунутись. Наші воїни також намагаються відтіснити загарбників у бік населеного пункту Глибоке, що в райони села Липці.
- Командування української армії також згодом повідомляло, що наші підрозділи на окремих ділянках фронту Харківської області проводило штурмові дії. Власне, крім території в районі Глибокого, – на ділянці біля міста Вовчанська, яке постійно атакують російські окупанти.
- Водночас у Харкові орієнтовно після обіду 18 травня пролунали вибухи. Повітряні сили Збройних Сил повідомили, що загарбники запустили керовані авіаційні бомби. Міський голова Ігор Терехов закликав людей бути обережними, інформуючи про серію вибухів в обласному центрі.
- Через певний мер Харкова підтвердив: декілька приватних будинків було зруйновано внаслідок російського обстрілу, є п'ятеро постраждалих мирних жителів. Важливо, що серед поранених двоє дітей, а саме підлітків – 13 та 16 років. На щастя, неповнолітні зазнали легких поранень, їхньому життю нічого не загрожує.