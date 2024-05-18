Розташований населений пункт на півночі Харківської області, де останніми тижнями тривають запеклі бої. Вдарили по транспорту мирних жителів окупанти 16 травня, згодом стало відомо про відкриття кримінального провадження.

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Вбивство 2 цивільних у Вовчанську

Як зрозуміло з повідомлення обласної прокуратури, того дня четверо цивільних намагалися виїхати з міста, однак потрапили під російський обстріл. Двоє людей загинули, двоє – були поранені.

70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення,

– уточнюють в обласній Харківській прокуратурі.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. Власне, за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Зверніть увагу! Йдеться про частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Відповідні органи наголошують: прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими солдатами.

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