Річ у тім, що Україна має недостатньо засобів протиповітряної оборони. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"Саме мала щільність ППО, нестача зенітно-ракетних комплексів та ракет до них призвели до того, що росіянам вдалося принаймні у сіру зону зайти та розміститись на глибину приблизно 7 – 10 кілометрів", – підкреслив він.

Росіяни не дійшли до основної лінії оборони

Роман Світан зазначив, що загарбники не дійшли до основної лінії оборони. Вона будувалась у глибині поза межами бойового радіуса російських засобів ураження. Українські захисники зупинили ворога за допомогою армійської артилерії, FPV-дронів та авіаційної складової.

Тому росіяни зайняли саме сіру зону. Тобто смугу між основною лінією оборони та лінією кордону, яка за шириною приблизно 500 кілометрів, майже до Чернігівської області. Ця сіра зона тягнеться вздовж лінії кордону. На певних напрямках 3 – 4 кілометри, на певних – 10 – 12 залежно від висот. Ніхто у низині розміщувати її не буде, тому все на висотах,

– пояснив він.

Росіяни розширюють фронт, але кількість наступальних операцій вони зменшили. У ворога дуже великі втрати техніки, особового складу. Працює українська артилерія, FPV-дрони, авіація. Тому їхнє проникнення у глибину зараз припинилось.

Ворог навряд чи буде рухатись на Харків, бо йому не вистачить ні сил, ні засобів. А на Вовчанськ, лівий берег Сіверського Дінця, Великий Бурлук, Куп'янськ точно будуть планувати рух, хоч вони зараз не готові, не перекинули резерви.

Але якщо дозволити окупантам просунутись далі, прорвати лінію фронту та дати вийти на оперативні простори, на залізницю на Великий Бурлук, яка йде на Куп'янськ, то росіяни будуть туди вводити резерви. Навіть можуть зняти для цього кілька бригад зі Східного напрямку та перекинути на Харківський.

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