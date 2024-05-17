У зв'язку з ускладненням ситуації на сході України Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

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Ворог розширив зону бойових дій

За словами Головнокомандувача ЗСУ, противник наразі розширив зону активних бойових дій на Харківщині майже на 70 кілометрів.

Таким чином росіяни намагаються примусити нас залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву,

– наголошує Сирський.

Також він додав, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захоплені Вовчанська. Задля цього росіяни створили й значно посилили своє оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

Крім того, генерал зазначив, що противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, помітивши перекидання наших військ, однак йому не вдалось прорвати нашу оборону.

Що наразі відомо про бої на Харківщині