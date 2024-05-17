В связи с осложнением ситуации на востоке Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько дней подряд работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине.

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Враг расширил зону боевых действий

По словам Главнокомандующего ВСУ, противник сейчас расширил зону активных боевых действий на Харьковщине почти на 70 километров.

Таким образом россияне пытаются заставить нас привлечь дополнительное количество бригад из состава резерва,

– отмечает Сырский.

Также он добавил, что основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска. Для этого россияне создали и значительно усилили свою оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

Кроме того, генерал отметил, что противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, заметив переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону.

Что сейчас известно о боях на Харьковщине