Окрім начальника Вовчанської МВА, під обстріл також потрапили двоє медиків та два водії. Інформація про їхній стан не розголошувалася.

Важливо Бої за Вовчанськ: прикордонники показали ексклюзивні кадри

У якому стані поранений начальник МВА

Волонтери, які допомогали проводити евакуацію, опублікували фото з лікарні. На ньому видно, що Тамаз Гамбарашвілі має поранення ноги.

Іван Сокол, який працює у Харківській ОВА, підтвердив, що є поранення, однак загрози життю та здоров'ю немає.

Поранення є! Загрози життю та здоров'ю немає! Настрій є! Евакуацію продовжуємо!

– мовиться у дописі.



Начальник Вовчанської МВА потрапив під обстріл / Фото Іван Сокол

Начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі також прокоментував своє поранення. Чиновник опублікував світлини з лікарні та подякував усім, хто турбувався про його стан. Гамбарашвілі запевнив, що найближчим часом вже повернеться у стрій.

Яка ситуація на Харківщині: останні новини