Окрім начальника Вовчанської МВА, під обстріл також потрапили двоє медиків та два водії. Інформація про їхній стан не розголошувалася.
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У якому стані поранений начальник МВА
Волонтери, які допомогали проводити евакуацію, опублікували фото з лікарні. На ньому видно, що Тамаз Гамбарашвілі має поранення ноги.
Іван Сокол, який працює у Харківській ОВА, підтвердив, що є поранення, однак загрози життю та здоров'ю немає.
Поранення є! Загрози життю та здоров'ю немає! Настрій є! Евакуацію продовжуємо!
– мовиться у дописі.
Начальник Вовчанської МВА потрапив під обстріл / Фото Іван Сокол
Начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі також прокоментував своє поранення. Чиновник опублікував світлини з лікарні та подякував усім, хто турбувався про його стан. Гамбарашвілі запевнив, що найближчим часом вже повернеться у стрій.
Яка ситуація на Харківщині: останні новини
- Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію в Харківській області. Наразі ворога зупинили на першій лінії оборони, а найглибша точка просування окупантів – 10 кілометрів.
- У зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив, що ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована. Тривають заходи з посилення оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.
- Окрім того, як повідомив Дмитро Лиховій, на півночі Вовчанська захисники проводять зачистку і не дають ворогу закріпитись. також окупанти зазнають суттєвих втрат. Протягом доби Сили оборони ліквідували на Харківщині понад 320 окупантів та знищили 43 одиниці озброєння та військової техніки.