Так, в четвер, 16 травня, Державна прикордонна служба оприлюднила кадри боїв на околицях міста. Там поширили відео у своєму телеграм-каналі.

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За Вовчанськ продовжують точитися бої

Зазначається, що прикордонники у складі Сил оборони б'ються з ворогом на цьому напрямку.

Так, на відео бійці ДПСУ прориваються через щільний вогонь противника на підсилення до побратимів.

Брат за брата! Тримаймо стрій!,

– написали в ДПСУ.

Увага! На кадрах чутливий контент!

Кадри боїв за Вовчанськ: дивіться відео

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